20-летний казахстанcкий чемпион мира WBC взлетел в мировом рейтинге

Садриддин поднялся сразу на 116 позиций и теперь занимает 85-е место.

Накануне казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (7-0, 7 КО) провел свой очередной бой на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.

В со-главном событии вечера бокса в канадском Монреале 20-летний Ахмедов нокаутом в четвертом раунде победил мексиканца Абрахама Хуареса (13-2, 5 КО) и завоевал титул чемпиона мира WBC среди молодежи в первом среднем весе.

После этого боя наш соотечественник совершил стремительный рывок в рейтинге своего дивизиона по версии авторитетного сайта BoxRec.com. Садриддин поднялся сразу на 116 позиций и теперь занимает 85-е место. Отметим, что неподалеку от него - на 80-й строчке - располагается другой казахстанец Нурсултан Жанабаев (6-0, 4 КО), владеющий поясом WBC Asia.

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