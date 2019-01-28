Насколько я помню, я был только один раз на каком-то мастер-классе, мне это очень понравилось. Я ждал с нетерпением следующего, которого к сожалению, не было - Недовесов

Ведущие теннисисты Казахстана провели в Астане мастер-класс для детей, передает Zakon.kz.

Федерация тенниса организовала импровизированный корт в одном из торгово-развлекательных центров столицы для того, чтобы все юные спортсмены смогли сыграть с лучшими теннисистами страны входящих в сборную Казахстана Кубка Дэвиса Александром Бубликом, Александром Недовесовым, Тимуром Хабибулиным и Денисом Евсеевым.

Спортсмены за короткое время научили детей держать ракетку, вести себя на корте и правильно вводить мяч в игру. По окончании мастер-класса самые активные игроки получили призы от организаторов и билеты на матч Кубка Дэвиса Казахстан – Португалия (пройдет 1-2 февраля в Астане – от авт.). Ценные подарки получили и те, кто правильно отвечал на вопросы викторины на тему тенниса. Помимо этого, была организована фото и автограф-сессия с теннисистами.

"Выбраться на такие мастер-классы сложно, но тем не менее, мы все понимаем, насколько это важно для нас и особенно для детей. Мы хотели бы поделиться с ними каким-то опытом, эмоциями, чтобы у них была дополнительная мотивация заниматься теннисом. Возможно детям, которые сегодня впервые взяли ракетку в руки сегодня понравилось, несмотря на то, что у них не все получалось, и они запишутся на секцию тенниса и будут играть. Может они не станут великими чемпионами, но они будут заниматься спортом, вести правильный образ жизни, это главное", - сказал в своем интервью Александр Недовесов.

Он также отметил, что такие мероприятия заряжают команду в преддверии Кубка Дэвиса. Эмоции, которые дают дети, радость от их побед настраивает теннисистов на хорошую игру, а потому они всегда с удовольствием принимают участие в мастер-классах.

"Я был такой же как они, и с воодушевлением ждал какого-то мастер-класса. У меня такой возможности особо не было. Насколько я помню, я был только один раз на каком-то мастер-классе, мне это очень понравилось. Я ждал с нетерпением следующего, которого к сожалению, не было", - добавил Недовесов.

Александр Бублик, комментируя мероприятие отметил, что на этот мастер-класс пришло значительно больше детей, чем на тот, что проходил летом. А это, по его мнению, говорит о том, что Федерация двигается в правильном направлении. В целом, он считает, что чем больше профессиональные теннисисты будут проводить времени с детьми, тем лучше это будет отражаться на уровне игры детей и их желании достигать спортивных вершин.

"Я придерживаюсь того, что всегда нужно проводить такие мероприятия. Дети стремятся всегда к лучшему, и когда мы подаем им пример того, что нужно заниматься портом, особенно такой классной игрой, как теннис. Детки видят это все и желают быть на таких же вершинах, как и мы. Соответственно это большой стимул", - добавил Денис Евсеев.

К слову, почти у всех теннисистов в этот день был выходной, который они с радостью провели с детьми, делясь эмоциями и своими знаниями.

Татьяна Ковалева, Астана.

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