Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе
Докладчиком выступает министр финансов Алихан Смаилов.
Фото : economy.gov.kz28 января 2019, 10:00
В Мажилисе Парламента РК проходит правительственный час на тему: "Цифровые технологии в налоговом и таможенном администрировании", передает Zakon.kz.
Докладчиком выступает министр финансов Алихан Смаилов.
В рамках правительственного часа в фойе зала пленарных заседаний мажилиса организована выставка (третий этаж).
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