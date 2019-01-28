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Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе

Докладчиком выступает министр финансов Алихан Смаилов.

Фото : economy.gov.kz28 января 2019, 10:00

В Мажилисе Парламента РК проходит правительственный час на тему: "Цифровые технологии в налоговом и таможенном администрировании", передает Zakon.kz.

Докладчиком выступает министр финансов Алихан Смаилов.

В рамках правительственного часа в фойе зала пленарных заседаний мажилиса организована выставка (третий этаж).


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