В Туркестанской области в 2018 году сдали в эксплуатацию около 400 тысяч кв. метров жилья

В области запланировано строительство и ввести в эксплуатацию 1715 частных жилых домов.

В Туркестанской области в минувшем году за счет всех источников финансирования ввели в эксплуатацию 387,8 тыс. кв. метров жилья (3003 квартиры), передает пресс-служба акима Туркестанской области.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель увеличился на 21,7%. За счет государственного бюджета велось строительство 171,8 тыс. кв. метров арендного жилья (2509 квартир, 74 жилых домов). По итогам года сдано в эксплуатацию 30,6 тыс. кв. метров (500 квартир, 35 жилых домов).

Кроме того, в текущем году за счет всех источников государственного финансирования запланировано построить 186 многоэтажных жилых домов (466,2 тыс. кв. метров, 6721 квартир). Из них в этом году намерены сдать в эксплуатацию 82 многоэтажных жилых домов (211,6 тыс. кв. м., 3133 квартиры).

Также, в области запланировано строительство и ввести в эксплуатацию 1715 частных жилых домов (239,8 тыс. кв. метров).

Наряду с этим, за счет средств АО "СПК Туркестан" и частного застройщика ведется строительство кредитного жилья, а именно 6 жилых домов на 336 квартир. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в третьем квартале 2019 года. Все квартиры будут реализованы в рамках программы "7-20-25".

Вместе с тем, напомним, в Туркестане в микрорайоне Отырар на площади 38 га началось строительство 88 многоэтажных жилых домов. В четырех жилых комплексах "Отырар", "Сырдария", "Арман" и "Сауран" насчитывается 2724 квартиры, общая площадь которых составляет 196285 кв. м.

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