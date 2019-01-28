В США назвали лучших актеров 2018 года

Получатели приза Гильдии киноактеров нередко становятся обладателями "Оскаров" за актерское мастерство.

Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме "Жена", и Рами Малек, сыгравший Фреди Меркьюри в "Богемской рапсодии", получили премии Гильдии киноактеров США за лучшую роль, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter ассоциации.

Получатели приза Гильдии киноактеров нередко становятся обладателями "Оскаров" за актерское мастерство, поскольку многие ее члены входят в число киноакадемиков, которым предстоит в феврале назвать лауреатов.

Конкуренцию Клоуз составили Леди Гага ("Звезда родилась"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Эмили Блант ("Мэри Поппинс возвращается") и Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?").

На звание "Лучший актер" были номинированы также Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Кристиан Бейл ("Власть"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга") и Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец").

.@ItsRamiMalek takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role! #sagawards ???? pic.twitter.com/qXrSTBZxTH — SAG Awards® (@SAGawards) 28 января 2019 г.

Премии за лучшую роль второго плана получили Махершала Али из "Зеленой книги" и Эмили Блант, сыгравшая в "Тихом месте".

За лучшую женскую роль второго плана также боролись Эми Адамс ("Власть"), Марго Робби ("Две королевы"), Эмма Стоун и Рэйчел Вайс (обе в "Фаворитке").

На премию за лучшую мужскую роли второго плана были также номинированы Тимоти Шаламе ("Красивый мальчик"), Адам Драйвер ("Черный клановец"), Сэм Эллиотт ("Звезда родилась") и Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?").

Glenn Close receives the Actor® for Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role! #sagawards ???? pic.twitter.com/DEKa8BsYf2 — TNT Drama (@tntdrama) 28 января 2019 г.

В номинации "Лучший актерский состав в художественном фильме" премию завоевал фильм "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера.

За победу в этой номинации также боролись такие киноленты, как "Звезда родилась", "Черный клановец", "Богемская рапсодия" и "Безумно богатые азиаты".

Очередная, 25-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

SAG (Screen Actors Guild) объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Award вручается с 1995 года. Победители, которые определяются в 15 номинациях за роли в кинофильмах и телевизионных работы, получают бронзовую статуэтку, изображающую актера, держащего в руке маску.

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