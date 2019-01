В США назвали лучших актеров 2018 года

Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме "Жена", и Рами Малек, сыгравший Фреди Меркьюри в "Богемской рапсодии", получили премии Гильдии киноактеров США за лучшую роль, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter ассоциации.

Получатели приза Гильдии киноактеров нередко становятся обладателями "Оскаров" за актерское мастерство, поскольку многие ее члены входят в число киноакадемиков, которым предстоит в феврале назвать лауреатов.

Конкуренцию Клоуз составили Леди Гага ("Звезда родилась"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Эмили Блант ("Мэри Поппинс возвращается") и Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?").

На звание "Лучший актер" были номинированы также Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Кристиан Бейл ("Власть"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга") и Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец").

