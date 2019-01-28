Воров-рецидивистов обезвредили в Алматинской области

Установлена причастность подозреваемых к более 15 кражам.

Полицейские Алматинской области обезвредили состоявшую из воров-рецидивистов преступную группу, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции, в состав преступной группы входили матерые воры-рецидивисты. Это удалось выяснить в ходе специальных оперативных мероприятий с участием местных полицейских, сотрудников областного Департамента и бойцов спецподразделения "Сункар" МВД РК.

"Задержана группа из четырех мужчин, пытавшихся скрыться после очередной кражи в селе Кайназар. При захвате подозреваемых в их автомашине было обнаружено и изъято имущество, похищенное из частного дома в селе Кайназар. Среди изъятого, ювелирные изделия, охотничье ружье, денежные средства в отечественной и иностранной валюте, а также используемые при совершении преступлений маски, перчатки и инструменты. Установлено, что один из подозреваемых имеет две судимости за убийство и кражи, у другого, семь судимостей, по которым он в общей сложности провел в местах лишения свободы около 20 лет", - сообщили в областной полиции.

Задержанные лица подозреваются в серии краж чужого имущества, имевших место на территории региона с осени прошлого 2018 года. На сегодняшний день установлена причастность подозреваемых к более 15 фактам, зарегистрированным в городе Есик, селах Кайназар, Енбек и Ават с исчисляемым миллионами тенге крупным материальным ущербом.

"Сейчас организованы все необходимые следственные действия, то есть допросы, показы, осмотры, поиск похищенного имущества, установление скупщиков краденого и т.д. В материалах расследования уже имеются вещественные доказательства по нескольким фактам краж. К расследованию также подключены оперативники и следователи областного Департамента. Руководство областной полиции держит на особом контроле расследование по этой воровской группе", - отметили в пресс-службе.

Досудебное расследование проводится по ст.188 УК РК "Кража в крупном размере". В отношении двух подозреваемых на время расследования избрана мера пресечения "подписка о невыезде". касаемо двух других задержанных, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности, то они помещены сейчас под стражу в изолятор временного содержания Енбекшиказахской районной полиции.

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