В Индии перевернулся автобус с 50 школьниками

Школьный автобус, в котором находились порядка 50 детей, попал в аварию в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Согласно его данным, инцидент произошел в округе Гунтур. Отмечается, что в результате аварии "есть много пострадавших", а состояние троих учащихся оценивается как критическое. Водитель школьного автобуса, по информации NDTV, в момент происшествия был пьян.

Andhra Pradesh: 15 students suffer minor injuries and 2 students suffer serious injuries, after a school bus turned turtle in Guntur district. Students shifted to a nearby hospital. Driver of the school bus is being questioned by the police. pic.twitter.com/SCSIntc7P5