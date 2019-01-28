С 2020 год будут повсеместно применять онлайн контрольно-кассовые машины

Также планируется развитие мобильных онлайн ККМ, являющихся приложением на смартфоне.

По словам министра финансов РК Алихана Смаилова, применение онлайн контрольно-кассовых машин является завершающим звеном в системе прослеживаемости товаров от импорта (производства) до их конечной реализации, передает Zakon.kz.

"Применяемые сегодня контрольно-кассовые машины с фискальной памятью применяются в Казахстане с 1995 года и с учетом развития технологий являются технически устаревшими. Внедрение новых технологий, в том числе переход страны на применение онлайн ККМ является неотъемлемой частью цифровизации налоговых администраций стран ОЭСР", - сказал Смаилов.

На данный момент принято консолидированное решение с НПП "Атамекен" по переносу сроков повсеместного применения онлайн ККМ с 2024 года на 2020 года.

"Также для населения будут приняты меры по стимулированию банков второго уровня, а также проведения лотерей, а для бизнеса при покупке онлайн ККМ - уменьшение сумм уплачиваемых налогов на стоимость онлайн ККМ. Наряду с этим функции оператора фискальных данных будут переданы в конкурентную среду, сегодня определен единый оператор в лице АО "Казахтелеком", - сообщил министр.

Кроме того, по его словам, планируется развитие мобильных онлайн ККМ, являющихся приложением на смартфоне.

"Внедрение онлайн ККМ уже дало эффект. Так, была выбрана фокус группа 1 700 субъектов предпринимательства, которые выбивали по одному чеку в день или показывали ежедневно одинаковую сумму выручки, после направления им извещения, увеличили выручку во втором квартале почти в 3 раза - с 68,4 млн тенге до 171,1 млн тенге. Дополнительно в бюджет благодаря данной инициативе, по итогам второго полугодия поступило более 895 млн тенге", - заключил глава Минфина.

Онлайн ККМ фиксирует сведения торговой выручки и передает их на сервер органов госдоходов в онлайн режиме.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!