Алматинские адвокаты отстояли права адвоката быть адвокатом

Ранее прокуроры решили отстранить юриста от уголовного дела, однако суд восстановил его право защищать подсудимого.

Более 30 казахстанских юристов пришли в Алматинский городской суд, который огласил свое решение по резонансному делу адвоката Юрия Дюжикова Алексеевича, так как прокуроры решили отстранить от защиты по делу, передает Zakon.kz.

Суд выслушал доводы сторон и встал на сторону Дюжикова. Судья удовлетворила жалобу адвоката Дюжикова, а также отменила постановление горпрокуратуры Алматы об его устранении из дела.

"Тем самым суд четко показал, что не допустит нарушения профессиональных прав адвокатов. Пока защищены адвокаты, права граждан будут под надежной защитой! Так есть. Пусть так и будет!" - написал на странице в Facebook юрист Мурат Жанбаев.

Напомним, 21 января алматинская коллегия адвокатов решила защищать коллегу, которого прокурор отстранил от дела. Юрий Дюжиков вел уголовное дело по хищению бюджетных средств, однако, по его словам, за слишком активную позицию прокурор отстранил его от дела. Тогда юристы настаивали, что адвокат может быть отстранен только в случае потери лицензии, а потому решение прокуратуры не обосновано.

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