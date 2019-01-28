О задолженности по налогам казахстанцев будут оповещать через SMS

Сейчас проводят пилот в двух областях, в рамках которого налогоплательщикам направляется информация о предстоящих платежах по транспортным средствам.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по цифровизации в налоговом и таможенном администрировании речь зашла об отсутствии информирования граждан о наличии задолженности по налогам. В частности, люди зачастую сталкиваются с проблемой имеющихся долгов по налогам, к примеру, при выезде за границу при прохождении пограничного контроля, передает корреспондент Zakon.kz.

"Вопрос касается проблемы, когда из-за наличия налоговой задолженности наших граждан не выпускают за пределы страны", - сказала депутат Ирина Аронова.

По ее словам, по состоянию на июнь 2018 года ограничение на выезд имелось почти у 4 тысяч казахстанцев.

"К сожалению, об этом многие налогоплательщики узнают только в аэропорту при прохождении контроля. Но ведь это приводит и к моральным, финансовым, временным издержкам для граждан, которые не смогли вовремя выехать. Скажите, пожалуйста, возможно ли обеспечить заблаговременно SMS-извещения для физических лиц о наличии налоговой задолженности?" - обратилась она к главе профильного ведомства.

При этом она добавила, что с января 2019 года в Казахстане все мобильные телефоны должны быть зарегистрировано у операторов сотовой связи под ИИН владельца устройства.

Министр финансов Алихан Смаилов отметил, что сегодня каждый налогоплательщик имеет возможность проверить сведения о наличии своей задолженности на портале E-gov в личном кабинет налогоплательщика, через онлайн сервисы банка.

"Вместе с тем, мы проводим пилот в двух регионах - Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, где мы направляем налогоплательщикам сведения о предстоящих платежах по транспортным средствам. По результатам этого мы хотим внедрить SMS-оповещения по всему Казахстану по всем видам налоговой задолженности в текущем году", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!