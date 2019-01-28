Полиция задержала похитителя картины Куинджи из Третьяковской галереи

По версии полиции, похититель действовал из корыстных побуждений.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с работниками ФСБ задержали в поселке Заречье Московской области подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Мужчине 31 год, предположительно, он действовал из корыстных побуждений, сообщает РБК.

Украденное полотно предполагаемый похититель хранил на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Об этом он сам рассказал оперативникам.​ Именно там и была обнаружена картина, указали в ведомстве.

Теперь полицейские устанавливают возможных соучастников задержанного. О том, что мужчина действовал не в одиночку, говорили источники в столичном главке МВД и территориальном отделе полиции.

В декабре прошлого года подозреваемый, как рассказали в МВД, задерживался за хранение наркотиков. Он также является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), рассказали в полиции, добавив, что на момент задержания мужчина находился под подпиской о невыезде.

Кража картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи произошла накануне вечером. Неизвестный снял и унес картину прямо с выставки. Охрана музея, как позже рассказали в галерее, в момент происшествия работала в штатном режиме. Также в музее находились посетители. После обнаружения пропажи полотна на выходе всех стали досматривать охранники.

Полиция возбудила по факту кражи "Ай-Петри. Крым" уголовное дело. Прежде картина находилась в коллекции Русского музея в Петербурге, в Москву ее привезли специально на выставку Куинджи.

Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов оценил страховую стоимость похищенной картины в 12 млн руб (больше 68 млн тенге). После кражи полотна ведомство экстренно внесло картину в реестр похищенных произведений, чтобы воспрепятствовать возможному вывозу картины за границу.

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