Проблема актуализации баз данных налоговой до сих пор не решена

При этом ежегодно на эти цели выделяют из госбюджета немалые средства, к примеру, на 2019 год заложено 9,5 млрд тенге.

На правительственном часе в Мажилисе депутат Гульжан Карагусова заявила, что сегодня требуется провести системный анализ эффективности существующих информационных систем налогового и таможенного администрирования для последующей оптимизации их количества и обеспечения качественного функционирования, передает корреспондент Zakon.kz.

"Вопросы касаются актуализации базы данных и интеграции информационных систем в налоговом администрировании. Начиная с 2015 года, мы ежегодно рекомендуем правительству принять необходимые меры для решения данной проблемы. Прошло 4 года, проблема все еще не решена. А в итоге страдают налогоплательщики. Вот и летом 2018 года из-за несвоевременной организации разъяснительной работы с населением, граждане узнавали о наличии налоговой задолженности и связанных с этим ограничениях прямо в банках и аэропортах. Более того, эти сведения зачастую были некорректными", - констатировала Карагусова.

По ее словам, несвоевременная актуализация сведений по объектам недвижимости, по транспорту, по земельным участкам создала массу проблем и неудобств для всех налогоплательщиков.

"В результате многие не смогли вовремя выехать в отпуска, открыть банковские счета, получить кредиты и потеряли время, доказывая своевременность оплаты начисленных налогов. Мало того, что до сих пор эти проблемы не искоренены, так ведь никто не несет за это ответственности. Хотя на решение данных задач всегда выделялись и выделяются значительные средства из бюджета", - сказала Карагусова.

Как добавила парламентарий, только в 2015-2018 годах на функционирование порядка более 30 информационных систем Минфина, в том числе 20 из которых Комитета госдоходов было направлено 34,5 млрд тенге.

"Отдельно на реформирование системы налогового администрирования было выделено 2,5 млрд тенге, в том числе за счет внешних займов. А на 2019 год на эти же цели предусмотрено средств в сумме 9,5 млрд тенге и 2,4 млрд тенге соответственно. Министерство перед собой ставит амбициозную задачу - с 2020 года осуществлять расчет всех налоговых обязательств централизованно и автоматически. Кроме того, намечается масштабное мероприятие - всеобщее декларирование доходов и имущества физических лиц, реализация которой невозможна без актуализации данных и интеграции систем государственных органов", - сообщила депутат.

Она отметила, что всем уполномоченным органам необходимо ускорить актуализацию сведений всех баз данных.

"В связи с этим мы еще раз настоятельно просим все уполномоченные органы ускорить актуализацию сведений всех баз данных, обеспечить их синхронизацию и интеграцию с информационной системой Комитета госдоходов для обеспечения корректного начисления налогов. При этом также следует иметь в виду, что некоторые действующие с 2000 годов информационные системы комитета сегодня требуют модернизации.

Например, по информационной системе "Реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения" до сих пор сведения об объектах налогообложения представляются в органы госдоходов другими уполномоченными органами на бумажном или электронном носителе в формате Microsoft Excel, посредством запоминающего устройства. Причем такой метод передачи информации узаконен приказами министра", - пояснила Карагусова.

Как считают в Мажилисе, Минфину необходимо провести системный анализ эффективности существующих информационных систем налогового и таможенного администрирования для последующей оптимизации их количества и обеспечения качественного функционирования.

Оксана Скибан, Астана

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