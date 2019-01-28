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В трех городах отменены занятия для второй смены у младших классов

Причина - ухудшение погодных условий.

Фото : altaynews.kz28 января 2019, 12:23

В Астане, Павлодаре и Караганде отменены занятия для учащихся второй смены младшего звена, передает Zakon.kz.

Согласно сообщению управления образования Астаны, 28 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются.

В Павлодаре 28 января занятия для учащихся 1-4 классов второй смены отменяются: температура минус 29, ветер 3 м/с.

В Караганде 28 января из-за температуры воздуха минус 24-26, ветра 2-3 м/с занятия отменяются в 0-4 классах второй смены.

Ранее выходила информация об отмене занятий для первой смены в этих городах.


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