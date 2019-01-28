Альберт Рау не смог заплатить ЕСП онлайн и решил узнать у депутатов почему

Мы дискредитируем начинание, потому что итак неоднозначное отношение к этому налогу - заявил Рау

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам внедрения цифровых технологий в налоговом и таможенном администрировании депутат Альберт Рау рассказал, как пытался оплатить Единый совокупный платеж, передает корреспондент Zakon.kz.

"С нового года введен Единый совокупный платеж. Кто-то пробовал его заплатить в электронном виде? Я попробовал. Ни на сайте налогового комитета, ни в E-gov сегодня это невозможно сделать", - сказал он.

Мажилисмен попробовал оплатить ЕСП на Казпочте, но и эти попытки не увенчалось успехом.

"Вчера я пробовал заплатить через Казпочту. Есть иконка, нажать можно, платеж опять не происходит? Что мы делаем - мы дискредитируем начинание, потому что итак неоднозначное отношение к этому налогу. Хотя лично я считаю, что это было абсолютно правильное решение. Но на 25 января 2019 года, по данным КГД, этот налог уплатили аж 1495 человек! А мы говорим о сотнях, если не миллионах потенциальных плательщиков этого ЕСП", - заключил Рау.

С января 2019 года в Казахстане начал действовать единый совокупный платеж (ЕСП) для неформально занятых граждан. Этот налог будет действовать до 2024 года. ЕСП объединяет четыре платежа - индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы в фонды медицинского и социального страхования - в один. Закон о введении с 1 января 2019 года единого совокупного платежа Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал 27 декабря 2018 года.

Оксана Скибан, Астана

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