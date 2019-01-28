Поселение Ботай - колыбель цивилизации Великой степи

По историко-культурной значимости в Северо-Казахстанской области центральное место принадлежит поселению Ботай.

Документальный фильм "Equus: История лошади", режиссера-антрополога Найоби Томпсона и казахстанского продюсера, исследователя Нурбол Баймухан. Фильм был снят на месте археологических раскопок в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Известный археолог, доктор исторических наук Зайберт В.Ф. доказал что здесь, в степях Северного Казахстана Ботайцами приручили лошадь.

По историко-культурной значимости в Северо-Казахстанской области центральное место принадлежит поселению Ботай, которое является колыбелью цивилизации Великой степи.

Поселением Ботай давно интересуются маститые ученые из России, Германии, Великобритании, Франции, США. К примеру, ученые из британского университета нашли здесь образцы первых уздечек и считают, что именно в Ботае люди впервые научились ездить верхом.

Жители Северо-Казахстанской области могут по праву гордиться тем, что именно здесь впервые была одомашнена дикая лошадь.

В марте 2018 года Постановлением Правительства РК создан государственный музей-заповедник. На месте археологических раскопок возведут музей под открытым небом "Ботай". На сегодняшний день Министерством культуры и спорта РК разрабатывается проект строительства музея в Айыртауском районе СКО.

5 февраля т.г. стартует музейный проект "Botaı – babalar murasy" ("Ботай наследие предков") с участием Зайберта В.Ф., директора музея-заповедника "Ботай" Кульбаева У.К., а также доктора исторических наук, профессора кафедры "Международные отношения и зарубежное регионоведение" Южноуральского государственного университета г.Челябинск, РФ, Таирова А.Д. Проект стартует в районе Шал акына, далее Есильский, Магжана Жумабаева, Жамбылский районы.

Прокат документальной трилогии для национальных вещателей 50 стран, в том числе Канады (CBC), США (PBS), Германии (ZDF), Франции (ARTE), Дании (DR), Казахстана (РТРК "Qazaqstan") запланирован на март 2019 года.

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