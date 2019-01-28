Bitcoin опустился до нового годового минимума

Цена первой криптовалюты снизилась до $3463.

28 января среднерыночная цена Bitcoin опустилась до нового годового минимума в $3463, после чего незначительно выросла, сейчас она составляет $3478, передает РБК.

За прошедшие сутки криптовалюта подешевела на 3,3%. В последний раз курс монеты был таким же низким в середине декабря 2018 г., когда она торговалась на уровне в $3200. Стоимость XRP снизилась на 5% за последние 24 часа, до $0,298. Ethereum подешевел на 6,7%, до $108. Общая капитализация рынка цифровых денег за несколько часов упала на 5%, с $119 млрд до $113 миллиардов.

Bitcoin Cash потерял 10% от цены, на данный момент он стоит $113. Форк биткоина опустился на шестое место в списке крупнейших цифровых денег, его опередили EOS и Tether. Среди 100 криптовалют с наибольшей капитализацией только две находятся в "зеленой зоне" — Holo (+13,7%) и Pundi X (+12,6%).

Ранее аналитики банка JP Morgan спрогнозировали падение цены Bitcoin до отметки в $1260. Специалисты уверены, что криптовалюты не имеют смысла, они начнут использоваться только в том случае, если инвесторы потеряют веру в основные резервные активы, такие как золото и доллар.

С курсом валют можно ознакомиться здесь.

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