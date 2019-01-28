Таджикистан и Узбекистан готовы к переговорам по демаркации границы

Ранее между двумя странами регулярно возникали различные разногласия.

В Душанбе 21-27 января состоялась очередная встреча делегаций Таджикистана и Узбекистана по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации государственной границы, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

"В ходе переговоров были подготовлены проекты соответствующих нормативно-технических документов, на основе которых стороны приступят к переговорному процессу по определению линии госграницы на местности для проведения демаркационных работ", - сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Ранее между двумя странами регулярно возникали различные разногласия, в том числе по демаркации государственной границы. Однако Шавкат Мирзиёев после прихода к власти в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном.

Стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, открыли авиасообщение между столицами, отменили визовый режим.

В марте прошлого года главы двух государств достигли договорённостей, что к концу 2019 года завершат работы по разминированию участков совместной границы.

Договор об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы был подписан в ходе состоявшегося 9-10 марта 2018 года госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

19 апреля прошлого года таджикский парламент ратифицировал этот договор.

Договоренность по самой спорной части границы, в частности, Фархадской ГЭС была достигнута 10 января 2018 года в Душанбе на заседании Межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы.

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