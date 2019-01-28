Как скажется ослабление экономики Китая на Казахстане и на курсе тенге

По мнению экономиста, если замедление экономики КНР продолжится, то это отразится на добывающих отраслях Казахстана и снизит цены на нефть.

Под давлением вялого внутреннего спроса и пошлин США рост экономики Китая за 2018 год стал самым медленным почти за три десятилетия, что вынудило Пекин вводить новые меры стимулирования, чтобы избежать более резкого замедления. Учитывая, что в последние годы на долю Китая приходилось около трети глобального роста, все это усиливает беспокойство о рисках для мировой экономики. Например, по прогнозам экспертов, снижение товарооборота неизбежно создаст избыточное предложение нефти и может обвалить цены на "черное золото". А поскольку Китай был и остается основным потребителем полезных ископаемых, это негативно скажется на всех ресурсодобывающих странах-экспортерах, к которым относится и наша республика. Своим мнением о том, как снижение темпов роста экономики КНР может отразиться на Казахстане, с журналистом Zakon.kz поделился экономист, заместитель директора Центра исследований прикладной экономики Олжас Тулеуов.

Неожиданно, но все же предсказуемо

Как отметил экономист, действительно, многих сейчас беспокоит тот факт, что впервые за последние 28-30 лет экономика КНР показала столь значительное снижение, и рост ВВП начал достигать определенных исторических минимумов. В четвертом квартале он был самым слабым со времен мирового финансового кризиса, замедлившись до 6,4 процента в годовом исчислении.

"На самом деле рынок ожидал подобного снижения, еще начиная с 2014-2015 годов. Каждый прогноз, который был озвучен на год вперед, пророчил, что ВВП Китая будет ниже, чем 6,9 процента, и даже до 6,5 будет доходить. То есть, все ждали, когда же это произойдет, но Китай продолжал, грубо говоря, "вбухивать" деньги и смягчать свою монетарную политику. Тем самым он пытался перераспределить использование мощностей в экономике, чтобы хоть как-то активизировать экономическую активность. Но, тем не менее, в последнее годы в стране происходило снижение и внутреннего и внешнего спроса, что в целом отражалось на замедлении экономической активности. И все эти процессы только усилились на фоне торговых войн с США", – пояснил Олжас Тулеуов.

Что касается вопроса о том, как замедление экономики КНР может сказаться на Казахстане, эксперт подчеркнул, что Китай является одним из главных торговых партнеров нашей страны, наряду с Европейским Союзом и Россией. Порядка 80% всего торгового оборота приходится именно на эти страны. И, конечно, внешнеэкономический фактор для казахстанской экономики является одним из главных.

"Если обратиться к статистике, то за 2015-2017 годы основным экспортным товаром в КНР из РК было сырье. Это химические элементы, руда меди, железная руда и другое минеральное сырье, в том числе нефть. Около 75-80% экспорта Казахстана в Китай сфокусировано на этих сырьевых товарах. И замедление темпов роста ВВП Китая означает замедление спроса на эти товары. То есть это напрямую отразится на темпах роста экспорта. Если же говорить о том, насколько эти товары важны в структуре экспорта Казахстана, то, к примеру, почти половина всей меди и различных химических элементов, которые экспортирует Казахстан, идут именно в Китай", – отметил Олжас Тулеуов.

Меньше спрос, ниже цены

В общем, по мнению экономиста, если замедление экономики Китая будет продолжаться, то это однозначно отразится на добывающих отраслях Казахстана. Потому что, если сильно начнет замедляться спрос, то добычу и производство этих товаров придется значительно сократить, чтобы не было перепроизводства и перенасыщения хранилищ. В свою очередь это будет отражаться на платежном балансе, который, возможно, придется корректировать. А это в свою очередь отразится на расширении отрицательного сальдо текущего счета в виду того, что экспорт именно этих товаров не будет покрывать доходную часть счета текущих операций.

"Еще один глобальный канал влияния замедления экономики Китая на Казахстан – это, конечно, рынок нефти. Спрос на рынке нефти очень чувствителен к экономической активности Китая, так как КНР является одним из главных потребителей нефти в мире, наряду с Индией и США. И логично, что замедление экономической активности Китая будет отражаться на снижении спроса на рынке нефти, а соответственно и на снижении цен на "черное золото". И это создаст дополнительное давление на платежный баланс Казахстана и, соответственно, скажется на курсе тенге. То есть, курс тенге будет снижаться", – продолжил экономист.

Конечно, по его словам, пока сложно говорить о каких-то конкретных цифрах, но в целом негативное напряжение по курсу тенге вполне возможно. По крайней мере, сейчас логическая экономическая цепочка выстраивается именно так. Но мы не можем точно знать, как долго и насколько продолжиться замедление темпов роста экономики Китая, а потому говорить о каких-то точных прогнозах пока рано.

Альтернативный вариант

При этом стоит учесть, что если КНР, с одной стороны, замедляет темпы экономического роста, то с другой – начинает преобразования в экономике. И для Казахстана существует реальная возможность найти новые, выгодные для себя точки взаимодействия и переориентироваться с продажи сырья на другие отрасли, которые будут развиваться в Китае.

Конечно, если сопоставлять Казахстан с Россией, то у РФ экспорт более диверсифицированный, и помимо сырья в него входит продукция других промышленных отраслей, имеющих на выходе товары с добавочной стоимостью. Зато Казахстан имеет большой потенциал развития связанный с сельским хозяйством.

"В Китае активными шагами идет урбанизация, и население ежегодно растет. Соответственно ему что-то надо потреблять в пищу, а своих ресурсов уже практически не хватает. А у Казахстана эти ресурсы есть, и есть площади, где можно производить всю эту продукцию. Если вы обратите внимание, то уже сейчас у нас в стране открывается много китайских предприятий по выпуску мяса, зерна и прочей сельхозпродукции. И, на мой взгляд, именно здесь находится возможная точка роста для отраслей экономики связанных с возможным спросом со стороны Китая. Но здесь необходимо еще учесть один момент – у нас доля сельского хозяйство к ВВП занимает лишь малую часть. Так, его доля в казахстанском ВВП по итогам 2017 года составляет всего 4%. А по итогам девяти месяцев 2018 года на сельскохозяйственные отрасли приходится 4,2%. Это как бы указывает на то, что потенциал в данной отрасли для роста в Казахстане есть, и вполне логично, что на ее продукцию будет спрос в Китае", – считает Олжас Тулеуов.

В общем, по мнению экономиста, если у Китая и дальше будет снижаться рост ВВП, то это ударит по нашему экспорту минеральных ресурсов, могут упасть цены на нефть, что приведет к ослаблению курса тенге. Но если мы сделаем упор на экспорт продукции сельского хозяйства, то существует возможность произвести определенную замену товаров, которые мы экспортируем в Китай с минерального сырья на сельскохозяйственную продукцию, а возможно и на какие-то товары потребительского характера. В частности, на продовольственные товары большего уровня переработки с добавочной стоимостью. И тогда Казахстану, возможно, удастся не только минимизировать все негативные последствия от снижения темпов роста китайской экономики, но и извлечь для себя определенную пользу.

Владимир Демидов.

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