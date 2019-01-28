Распространяемое в Казнете видео с массовой дракой прокомментировали в МВД

За распространение заведомо ложной информации, а также возбуждение национальной розни законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность.

В казахстанском сегменте соцсетей распространяют видео с массовой дракой, которое, как оказалось, не имеет отношения к нашей стране, передает Zakon.kz.

"Хулиганские действия на этой видеозаписи к событиям в нашей стране никакого отношения не имеют. Инцидент происходил на территории Наманганской области Республики Узбекистан между гражданами указанной страны. Вместе с тем в казахоязычном сегменте интернета выявлены факты распространения указанного видео с комментариями, разжигающими межнациональные отношения", - прокомментировал директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев.

Он напоминает, что за распространение заведомо ложной информации, а также возбуждение национальной розни законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность.

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