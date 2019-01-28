Автора видео с "автоподставой" в Алматы могут привлечь к ответственности

На кадрах видео, которое распространилось по Казнету, некий мужчина бросился под автомобиль, однако водитель смог затормозить и не задел пешехода.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали видеоролик с "автоподставой". Водитель опубликовал видео с информацией, где пешеход якобы был в сговоре с полицейскими, передает Zakon.kz.

На кадрах видео, которое распространилось по Казнету, некий мужчина бросился под автомобиль, однако водитель смог затормозить и не задел пешехода. Тем не менее, мужчина лег на землю, а водитель вышел на улицу и пнул его. Через какое-то время на место происшествия прибыли полицейские, а автовладелец продемонстрировал прибывшим стражам порядка, что у него в автомобиле есть видеорегистратор.

Как сообщили в ведомстве, в 07.31 27 января 2019 года на пульт Центра оперативного управления позвонила женщина. По ее словам, в Турксибском районе в частном секторе по улице Кассина на проезжей части бегает мужчина и бросается под колеса автомобилей. На этот вызов выехал экипаж дорожно-патрульной полиции "Буран-288". "Это его патрульный участок, он ехал именно на этот вызов. Приехав на место, они увидели, что на земле лежит мужчина, рядом стоит автомобиль марки Lada. Водитель свою версию случившегося рассказал. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, еле держался на ногах. Экипаж доставил обе стороны в Управление полиции. Там водитель продемонстрировал данные с видеорегистратора, и к нему вопросов не возникло. Но у нас возникли вопросы к пешеходу. За появление в общественном месте в пьяном виде его привлекли к административной ответственности.

Также, по словам представителя пресс-службы ДП Алматы Салтанат Азирбек, ведомство проведет расследование по статье 274 Уголовного кодекса РК.

"Водитель - взрослый мужчина, должен отдавать отчет своим действиям и словам. Свою субъективную точку зрения навязал обществу. Причем эта точка зрения ошибочная. Каждый человек должен знать, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность согласно уголовному законодательству. В данном случае мы инициировали досудебное расследование", - сказала Азирбек.

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