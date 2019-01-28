Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Лидер "Океана Эльзы" не будет участвовать в выборах президента Украины

Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние - артист.

Фото : 24tv.ua28 января 2019, 15:15

Лидер популярной украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте, передает РИА Новости.

Вакарчук, который в прошлом году заявлял, что намерен баллотироваться в президенты в 2019 году, часто упоминается в различных президентских рейтингах. Однако до сих пор он официально не объявлял о выдвижении на пост главы государства. Вакарчук в 2007–2008 годах был депутатом Верховной рады, однако решил досрочно сложить свои полномочия. Ранее Вакарчук подтвердил, что планирует идти в политику.

"Я неоднократно заявлял: власть как таковая, президентский пост как таковой мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "i", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", - сказал Вакарчук в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам музыканта, "в джинсах" он может сделать больше для страны, чем "надев галстук".

"Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри… Так не должно быть! И в наших силах это изменить. Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы превыше всего… И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути - пути настоящих изменений", - добавил Вакарчук.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. ЦИК зарегистрировал уже два десятка претендентов на высшую руководящую должность в стране.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал кандидатом в президенты. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты