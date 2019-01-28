Лидер "Океана Эльзы" не будет участвовать в выборах президента Украины

Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние - артист.

Лидер популярной украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте, передает РИА Новости.

Вакарчук, который в прошлом году заявлял, что намерен баллотироваться в президенты в 2019 году, часто упоминается в различных президентских рейтингах. Однако до сих пор он официально не объявлял о выдвижении на пост главы государства. Вакарчук в 2007–2008 годах был депутатом Верховной рады, однако решил досрочно сложить свои полномочия. Ранее Вакарчук подтвердил, что планирует идти в политику.

"Я неоднократно заявлял: власть как таковая, президентский пост как таковой мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "i", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", - сказал Вакарчук в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам музыканта, "в джинсах" он может сделать больше для страны, чем "надев галстук".

"Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри… Так не должно быть! И в наших силах это изменить. Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы превыше всего… И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути - пути настоящих изменений", - добавил Вакарчук.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. ЦИК зарегистрировал уже два десятка претендентов на высшую руководящую должность в стране.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал кандидатом в президенты. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%.

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