Саперов вызвал в школу "веселый" житель Актюбинской области

Из-за ложного сообщения эвакуирован сторож.

Житель Актюбинской области вызвал саперов в одну из средних школ, передает Zakon.kz.

Дежурный на линии 102 Мугалжарского районного отдела полиции на выходных получил сообщение о том, что в средней школе №5 в Кандыагаше заложена бомба.

"Звонок поступил в субботу 26 января в 15:55. Прибывшие в школу сотрудники полиции эвакуировали сторожа школы, саперы произвели осмотр школы. Взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.)

"Установлен и задержан в состоянии алкогольного опьянения местный житель. Подозреваемый водворен в ИВС Мугалжарского РОП", - заключили в пресс-службе.

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