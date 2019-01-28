Саперов вызвал в школу "веселый" житель Актюбинской области
Из-за ложного сообщения эвакуирован сторож.
Фото : https://pixabay.com28 января 2019, 15:36
Житель Актюбинской области вызвал саперов в одну из средних школ, передает Zakon.kz.
Дежурный на линии 102 Мугалжарского районного отдела полиции на выходных получил сообщение о том, что в средней школе №5 в Кандыагаше заложена бомба.
"Звонок поступил в субботу 26 января в 15:55. Прибывшие в школу сотрудники полиции эвакуировали сторожа школы, саперы произвели осмотр школы. Взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.)
"Установлен и задержан в состоянии алкогольного опьянения местный житель. Подозреваемый водворен в ИВС Мугалжарского РОП", - заключили в пресс-службе.
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