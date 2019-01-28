Ножи, наркотики, бензин и шубы изъяли казахстанские пограничники

Также ими задержаны два нарушителя госграницы.

Попытки провоза наркотиков, ножей, горюче-смазочных материалов, алкогольной продукции и других запрещенных предметов, пресекли казахстанские пограничники в минувшие выходные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс службу ПС КНБ РК.

Так в ночь с 25 на 26 января казахстанскими пограничниками был задержан нарушитель границы, оказавшийся гражданином России 1987 года рождения. По его словам госграницу он пересек, чтобы навестить свою гражданскую супругу, проживающую в селе Победа расположенном на территории нашей страны. А закон нарушил потому, что числится в списке лиц, которым закрыт выезд из РФ. А на следующий день в данном отряде, вблизи села Подгородка, был задержан еще один нарушитель. Задержанный родился в 1987 году в Казахстане, а причиной нарушения госграницы стала утеря документов на территории России.

Кроме того, семипалатинские пограничники подразделения "Аул-железнодорожный" с помощью служебной собаки обнаружили в туалете одного из вагонов поезда "Риддер-Астана" 20 граммов марихуаны. Далее, с использованием той же собаки среди пассажиров вагона был обнаружен хозяин наркотика, оказавшийся 20-летним казахстанцем. Задержанный передан сотрудникам ЛОВД на станции "Семей".

Также на контрольно-пропускном пункте "Жайсен-железнодорожный", расположенном на участке Актюбинского пограничного отряда, в вагоне пассажирского поезда "Ташкент-Москва" обнаружено 125 ножей китайского производства. Хозяином груза оказался 51-летний гражданин Узбекистана Задержанный передан сотрудникам ЛОВД на станции Жайсылык. А чуть позже в подразделении пограничного контроля "Кордай-авто" Кордайского пограничного отряда задержан 59-летний гражданин Грузии. В его сумке пограничники обнаружили охотничий нож длиной 30 см. Задержанный вместе с ножом был передан в Кордайский РОВД.

А в подразделении пограничного контроля "Айша биби-авто" пограничники задержали 50-летнего гражданина Кыргызстана, который пытался перевезти на своем легковом автомобиле 15 газовых баллонов и дополнительный бак для ГСМ емкостью 500 литров для дизельного топлива. Вслед за ним был задержан еще один гражданин Кыргызстана 1995 года рождения, пытавшийся незаконно провезти 2 000 литров дизтоплива.

Кроме того, в подразделении пограничного контроля "Сартобе-авто" Кордайского пограничного отряда задержан 29-летний гражданин Кыргызстана, который намеревался провезти около 4 тонн бензина АИ-92. Также, в подразделении "Кордай-авто" этого же отряда задержаны за попытку провоза ГСМ без сопроводительных документов 50-летний житель Кыргызстана (170 л. дизельного топлива), а также 37 и 32-летние казахстанские граждане (32 и 22 л. бензина марки "АИ-92"). Там же был задержали 44-летний казахстанец, пытавшийся провезти в нашу страну 198 бутылок водки (138,6 литра). Все задержанные контрабандисты пытались провезти свой груз на личных автомобилях.

Помимо этого пограничники "МЦПС "Хоргос" обнаружили ряд предметов, относящихся к категории "бесхозных товаров". То есть, вещей, которые контрабандисты пытались незаконно переправить через границу, но оставили, опасаясь быть задержанными. В числе обнаруженных "бесхозных товаров" более 400 килограммов мяса птицы, порядка 57 килограммов китайских медикаментов, 20 килограммов запчастей для компьютеров и 10 меховых изделий, то есть шуб.

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