Курс доллара еще вырос на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,10 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,10 тенге за доллар при объеме торгов 30 950 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 378,60 тенге за доллар (+1,14 тенге), суммарный объем торгов – 69 750 тыс. USD (-66 350 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7606 тенге за рубль при объеме торгов 60 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7615 тенге за рубль (+0,0259 тенге), суммарный объем торгов – 65млн рублей (+40 млн рублей).

В обменниках курс доллара - 378,5-380,2 тенге, евро - 432,7-435,7 тенге, рос.рубля - 5,72-5,77 тенге.

В торгах принял участие 21 банк.

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