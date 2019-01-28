Цифровые технологии внедряются на объектах "Астана-РЭК"

По состоянию на конец 2018 года общее количество приборов учета электроэнергии в Астане составляет 4 173 счетчика АСКУЭ.

Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) внедряется в частном секторе столицы. На сегодняшний день в частных домостроениях установлено более 25 тыс. приборов учета электроэнергии, из них 13 658 счетчиков АСКУЭ. До конца 2020 года планируется заменить оставшиеся счетчики в частном секторе, передает официальный сайт столичного акимата.

По состоянию на конец 2018 года общее количество приборов учета электроэнергии в Астане составляет 4 173 счетчика АСКУЭ, во всех многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учета с системой АСКУЭ.

Вместе с тем АО "Астанаэнергосервис" совместно с акиматом города планирует внедрить смарт-технологии во всех сферах деятельности холдинга, особое внимание уделяется внедрению технологий Smart Grid в распределительных сетях.

С этой целью "Астанаэнергосервис" направил запрос на участие в пилотных проектах и разработке концепции Smart Grid в Астане с лидирующими мировыми компаниями в этой отрасли. К примеру, система мониторинга и управления на подстанциях обеспечивает мониторинг состояния и режимных параметров подстанции на АРМ дежурного персонала. Таким образом, система обеспечивает:

1. Отображение однолинейной оперативной схемы ПС и режимных параметров на мониторе АРМ дежурного персонала.

2. Отображение графиков (трендов) режимных параметров, текущих и архивных значений.

3. Контроль действующих значений режимных параметров по установкам.

4. Ведение и просмотр журнала событий за текущие сутки, архивных.

5. Контроль состояния и индикация микропроцессорных терминалов РЗА, звуковое и визуальное оповещение о срабатывании защит.

6. Считывание и анализ осциллограмм аварийных процессов.

7. Удаленное параметрирование терминалов РЗА.

8. Передача информации на верхний уровень управления в требуемом объеме и по стандартным протоколам.

9. Удаленный доступ к устройствам релейной защиты и серверам системы SCADA позволит рационально тратить рабочее время оперативной службы и службы релейной защиты. (Не будет необходимости отправлять ОВБ и СРЗАИ для оперативных переключений, так как с помощью системы SCADA можно управлять оборудованием с ЦДС.)

10. Прием и передача данных с ПС на верхний уровень (ЦДС) позволит незамедлительно получать полную и точную информацию по качеству передаваемой электрической энергии, мониторинга и управления оборудованием ПС.

11. При изменении параметров сети с помощью приема и передачи данных системы SCADA будет возможным предотвратить крупное технологическое нарушение и возможных аварий энергосистемы.

12. Система SCADA на уровне подстанций позволит обеспечить и реализовать систему Smart Grid умный город на уровне центральной диспетчерской службы.

В 2018 году производилась установка системы СКАДА на следующих подстанциях: ПС "Насосная", ПС "Кирова".

В 2017 году производилось наладка системы СКАДА на ПС "Городская", ПС "Промзона", ПС "Новая", ПС "Центральная".

В 2019 году в рамках Инвестиционной программы 2019-2021 гг. планируется модернизация ПС "Южная", "Школьная" в части системы мониторинга и управления (SCADA) для организации активно-адаптивных сетей. По тому же функционалу на 2020 год в рамках Инвестиционной программы 2019-2021 гг. планируется модернизация ПС "Заречная", "Степная", в 2021 году ПС "ИКИ", "Арман".

В конце ноября 2018 года АО "Астана-РЭК" согласовало разработанное "Астанаэнергосервис" техзадание на разработку ТЭО модернизации энергокомплекса Астаны.

Между тем в рамках соглашения о сотрудничестве между АО "Астанаэнергосервис" и ТОО "Siemens" проведено обследование объектов "Астана-РЭК" в районе Коктал. ТОО "Siemens" предоставило в "Астана-РЭК" окончательный вариант технического заключения по итогам обследования с уточнёнными экономическими расчётами для построения интеллектуальной сети в Астане в рамках Smart Grid.

В рамках соглашения о сотрудничестве между АО "Астанаэнергосервис" и ООО "КомплектЭнерго" проведено обследование подстанции 110/10 кВ "Степная". Были отработаны все технические вопросы задания на проектирование и получена бюджетная оценка стоимости ОКР "Цифровая подстанция".

В мае 2018 года АО "Астана-РЭК" подписало с корейской корпорацией WAVUS Co., Ltd соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации проектов в сфере электроэнергетики. В рамках данного соглашения корейская сторона готова разработать на безвозмездной основе пилотный проект по системе управления распределительной сетью на основе ГИС.

Кроме того, в январе 2019 года специалистами службы СДТУ и Байконурского РЭС будут внесены в ГИС точные данные пилотного района.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!