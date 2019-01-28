Цианид - в Россию, машины - в Кыргызстан: что и куда намерен экспортировать Казахстан

В целях внедрения новых мер сервисной поддержки в 2019 году планируется открытие торгового представительства в странах Центральной Азии, КНР, Турции, ОАЭ и увеличить их количество с одного до 11.

Казахстан в этом году расширит географию экспорта. К 2022 году в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК ожидают увеличение экспорта в 1,5 раза. Об этом 28 января на пресс-конференции "Развитие несырьевого экспорта" рассказал вице-министр Арыстан Кабикенов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Казахстан ежегодно увеличивает количество своих продуктов на внешних рынках на 8-10 наименований. Помимо этого, мы увеличиваем объемы поставок выходя на промышленные масштабы. На этот год у нас планируется расширить географию экспорта", - сказал Кабикенов.

Железнодорожная продукция будет поставляться в Египет, Азербайджан, Узбекистан. Аммиачная селитра - в Грузию. Желтый фосфор и фосфорно-калийные удобрения - в США, Германию, Польшу, Чехию. Мороженое - в Монголию. Вода, молоко, мясо - в Афганистан, Сингапур, Китай. Легковые авто - в Кыргызстан. Арматура – в Таджикистан. Крупы - в Татарстан. Сафлоровое масло - в Японию.

"Открываются новые экспортные товары: цианид натрия – в Россию, семолин – Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Европа, Иран. Биг-Бэги - в Россию и Таджикистан. Сульфат аммония в Россию, Кыргызстан, Таджикистан; изделия из хрома и безалкогольные напитки – в Японию, Великобританию, Турцию, Афганистан, Туркменистан, Беларусь; строительные услуги, синтетические, микрофибра, чугунные изделия, автобусы – в страны ближнего зарубежья", - добавил вице-министр.

Помимо этого, в целях внедрения новых мер сервисной поддержки в 2019 году планируется открытие торгового представительства в странах Центральной Азии, КНР, Турции, ОАЭ и увеличить их количество с одного до 11.

"Для информации, если сравнивать Казахстан, то у нас всего одно представительство, в России - 57, в Беларуси – 40, в Узбекистане -15. Как показывает опыт этих стран, после открытия на традиционных рынках таких представительств экспорт вырастает за год в 3 раза", - сообщил Кабикенов.

Он отметил положительную динамику и результаты проводимой министерством работы.

Татьяна Ковалева, Астана

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