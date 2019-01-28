Gelandewagen и КамАЗ поочередно переехали пешехода в Алматинской области

Водители обоих автомобилей скрылись с места ДТП, но были задержаны.

В Алматинской области полицейские задержали водителей грузовика и внедорожника, подозреваемых в смертельном наезде на пешехода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Смертельное ДТП совершено на трассе "Алматы-Оскемен", где вечером 24 января на 189 километре был обнаружен труп мужчины со следами характерными для наезда автотранспорта. Позднее личность погибшего была установлена. Им оказался 51–летний житель Коксуского района.

"В результате объявленного плана "Перехват" инспекторами роты дорожно-патрульной полиции установлены и задержаны скрывшиеся с места происшествия водители двух автомашин – внедорожника Gelandewagen и грузовика КамАЗ, совершившие наезд на пешехода поочередно. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование согласно статье 345 части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека",– сообщили в пресс-службе областной полиции.

Расследование поручено провести сотрудникам областного Управления дознания, в ходе которого уже установлено, что первоначально наезд на пешехода произвел водитель внедорожника, а затем на потерпевшего наехал грузовик.

"Распространяемая в соцсетях информация о том, что один из водителей имеет отношение к правоохранительным органам, не соответствует действительности. Расследование по факту находится на контроле руководства Департамента полиции", – дополнили в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия пока не разглашается.

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