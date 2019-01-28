На электронные сигареты в Кыргызстане могут ввести акцизы
Введение акциза начнется с июля месяца 2019 года.
Фото : pxhere.com28 января 2019, 16:46
Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев инициирует введение акциза на изделия с нагреваемым табаком и никотин содержащие жидкости, передает КирТАГ.
Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша на очередном заседании одобрил концепцию законопроекта о введении акциза на изделия с нагреваемым табаком и никотин содержащие жидкости с 2019 по 2022 годы, инициированный депутатом Азаматом Арапбаевым.
Как отметил инициатор, в последнее время по республике наблюдается рост количества потребителей изделий с нагреваемым табаком и никотин содержащих жидкостей. В связи с этим, есть необходимость введения акциза на данный вид продукции.
"В случае принятия законопроекта, введение акциза начнется с июля месяца 2019 года. К сожалению, сейчас Государственная налоговая и Государственная таможенная службы не владеют данными относительно объемов по ввозимым на территорию республики изделиям с нагреваемым табаком и никотин содержащим жидкостям и их оборотом", - сказал он.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4955705-b891fbf885ee891de9515e8af83ad156
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...