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На электронные сигареты в Кыргызстане могут ввести акцизы

Введение акциза начнется с июля месяца 2019 года.

Фото : pxhere.com28 января 2019, 16:46

Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев инициирует введение акциза на изделия с нагреваемым табаком и никотин содержащие жидкости, передает КирТАГ.

Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша на очередном заседании одобрил концепцию законопроекта о введении акциза на изделия с нагреваемым табаком и никотин содержащие жидкости с 2019 по 2022 годы, инициированный депутатом Азаматом Арапбаевым.

Как отметил инициатор, в последнее время по республике наблюдается рост количества потребителей изделий с нагреваемым табаком и никотин содержащих жидкостей. В связи с этим, есть необходимость введения акциза на данный вид продукции.

"В случае принятия законопроекта, введение акциза начнется с июля месяца 2019 года. К сожалению, сейчас Государственная налоговая и Государственная таможенная службы не владеют данными относительно объемов по ввозимым на территорию республики изделиям с нагреваемым табаком и никотин содержащим жидкостям и их оборотом", - сказал он.


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