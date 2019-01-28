МВД о школьных драках: У родителей и педагогов надо спрашивать, откуда такая жестокость

Думаю, надо заниматься воспитанием детей и профилактикой - Тургумбаев.

Вице-министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в кулуарах мажилиса прокомментировал намерение министерства собрать межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК, передает Zakon.kz.

Комментируя журналистам частые факты агрессии среди молодежи, заканчивающиеся в некоторых случаях трагически, Тургумбаев отметил, что спрашивать надо со старшего поколения.

"Думаю, не у меня, а у родителей и педагогов надо спрашивать (прим.: откуда такая жестокость). Думаю, надо заниматься воспитанием детей и профилактикой. Это школьники, и все происходит в школе", - сказал вице-министр.

Он сообщил, что МВД в рамках межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних хочет выработать общие рекомендации, как для департаментов образования на местах, так и департаментов внутренних дел по профилактике преступности среди несовершеннолетних.

Обсуждаться все будет на единой площадке, в тех регионах, где зарегистрированы правонарушения среди несовершеннолетних.

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