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МВД о школьных драках: У родителей и педагогов надо спрашивать, откуда такая жестокость

Думаю, надо заниматься воспитанием детей и профилактикой - Тургумбаев.

Фото : Total.kz28 января 2019, 17:11

Вице-министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в кулуарах мажилиса прокомментировал намерение министерства собрать межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК, передает Zakon.kz.

Комментируя журналистам частые факты агрессии среди молодежи, заканчивающиеся в некоторых случаях трагически, Тургумбаев отметил, что спрашивать надо со старшего поколения.

"Думаю, не у меня, а у родителей и педагогов надо спрашивать (прим.: откуда такая жестокость). Думаю, надо заниматься воспитанием детей и профилактикой. Это школьники, и все происходит в школе", - сказал вице-министр.

Он сообщил, что МВД в рамках межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних хочет выработать общие рекомендации, как для департаментов образования на местах, так и департаментов внутренних дел по профилактике преступности среди несовершеннолетних.

Обсуждаться все будет на единой площадке, в тех регионах, где зарегистрированы правонарушения среди несовершеннолетних.

Буквально на днях в Актюбинской области в результате драки погиб школьник - его ударили ножом. В Туркестанской области сняли видео издевательств над школьниками. Ранее в Сети распространяли видео, как девушки отрезали волосы сверстнице.


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