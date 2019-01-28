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В Кызылорде задержали подозреваемого в попытке изнасилования

На время досудебного расследования фигурант заключен под стражу в изоляторе временного содержания.

Фото : otyrar.kz28 января 2019, 17:22

Полицейские Кызылорды 26 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, совершенного 18 января, установили и задержали жителя города, подозреваемого в совершении попытки изнасилования несовершеннолетней, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Кызылординской области.

На время досудебного расследования фигурант заключен под стражу в изоляторе временного содержания.

Согласно статьи 201 УПК РК остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.


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