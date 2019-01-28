Подозреваемый в хищении средств БТА Банка экстрадирован в Казахстан

Разыскиваемое лицо выдал Узбекистан.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального бюро по противодействию коррупции из Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Артур Трофимов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

По данным ведомства, задержанный подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из АО "БТА Банк" в 2005-2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой.

"Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами", - сообщили в генпрокуратуре.

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