Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Подозреваемый в хищении средств БТА Банка экстрадирован в Казахстан

Разыскиваемое лицо выдал Узбекистан.

Фото : pixabay.com/28 января 2019, 17:34

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального бюро по противодействию коррупции из Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Артур Трофимов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

По данным ведомства, задержанный подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из АО "БТА Банк" в 2005-2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой.

"Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами", - сообщили в генпрокуратуре.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты