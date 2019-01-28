Гибелью одного из участников закончилась драка мужчин в Алматинской области

Выживший участник конфликта пояснил, что пытался защитить от потерпевшего свою супругу.

Полицейские задержали и взяли под стражу 50-летнего жителя Талгарского района, подозреваемого в убийстве односельчанина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Согласно первоначальной информации, инцидент произошел в селе Туздыбастау, где 23 января между двумя односельчанами 1967 и 1969 г.р., возникла ссора, переросшая в драку. В итоге, один из мужчин с тяжелыми травмами был доставлен в больницу и через двое суток скончался, не приходя в сознание. Данную информацию подтвердили в Алматинской областной полиции.

"По факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 106 УК РК, то есть "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Подозреваемый в преступлении задержан и помещен в изолятор временного содержания. Расследованием занимаются сотрудники Талгарской районной полиции", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В полиции также дополнили, что подозреваемый в преступлении 50-летний мужчина поясняет, что пытался защитить свою супругу, у которой возник конфликт с потерпевшим. Возникшая ссора вскоре переросла в драку, в которой подозреваемый якобы нанес потерпевшему лишь один удар кулаком, оказавшийся впоследствии смертельным.

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