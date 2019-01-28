На таможенном посту в ВКО предотвращен ввоз опасного груза

Товар из КНР превышал уровень радиационного фона в 3,4 раза.

На таможенном посту "Майкапчагай" предотвращен ввоз на территорию Евразийского экономического союза товара с превышением радиационного фона, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на Департамент таможенного контроля по ВКО.

При перемещении из КНР товара "шары мелющие керамические" автоматической системой радиационного контроля "Янтарь-1А" обнаружено превышение уровня радиационного фона в 3,4 раза. Ввоз опасного груза пресечен сотрудниками таможенного поста "Майкапчагай" Департамента таможенного контроля по ВКО.

В соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза, 7 автотранспортных средств, перевозящих вышеуказанный груз общим весом 158 875 кг, незамедлительно возвращены на территорию КНР. Благодаря технической оснащенности поста сотрудниками уже не первый раз ставится запрет на провоз на территорию нашей страны радиационно опасного груза.

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