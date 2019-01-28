Назарбаев выразил соболезнования президенту Бразилии

Президент разделяет горечь утраты.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"В этот трагический момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему народу Бразилии. Разделяя горечь утраты, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!