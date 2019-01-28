Назарбаев выразил соболезнования президенту Бразилии
Президент разделяет горечь утраты.
Фото : Акорда28 января 2019, 18:30
Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
"В этот трагический момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему народу Бразилии.
Разделяя горечь утраты, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.
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