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Бейбут Атамкулов обсудил с Сергеем Лавровым будущее Байконура

Глава МИД Казахстана посетил с официальным визитом Москву.

Фото : пресс-служба МИД РК28 января 2019, 18:40

В рамках официального визита Министр иностранных дел Республики Казахстан Бейбут Атамкулов встретился с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Москве. Первый двусторонний визит нового главы внешнеполитического ведомства Казахстана состоялся по приглашению главы МИД РФ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической и экономической сферах, а также обменялись мнениями по различным аспектам региональной и международной повестки.

Собеседники констатировали традиционно высокий уровень казахстанско-российских отношений. Бейбут Атамкулов отметил, что в своем Послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев, характеризуя отношения двух стран, назвал их эталоном межгосударственных связей.

С учетом возложенных на МИД Казахстана задач по усилению экономической составляющей внешней политики особое внимание было уделено вопросам торгового и инвестиционного сотрудничества, состоянию и перспективам в транспортно-транзитной, топливно-энергетической и военно-технической сферах, а также сотрудничества по комплексу Байконур.

Важным блоком переговоров стало взаимодействие двух стран в рамках региональных интеграционных объединений. В ходе переговоров также были подведены итоги непостоянного членства Казахстана в Совете Безопасности ООН, обсуждено казахстанско-российское сотрудничество в многостороннем формате. Главы двух ведомств сверили позиции по актуальным вопросам международной повестки дня и выразили заинтересованность в координации усилий направленных на обеспечение региональной и глобальной безопасности.

По итогам встречи был подписан План мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и России на 2019-2020 годы. В целом, была отмечена важность конструктивного внешнеполитического взаимодействия и координации усилий в интересах расширения и углубления двустороннего сотрудничества, укрепления интеграционных связей, региональной стабильности и безопасности.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее продвижение межмидовского взаимодействия.


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