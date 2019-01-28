В Туркестанской области ввели в оборот свыше 1 тыс га орошаемых земель

За последние два года из местного бюджета было выделено 2,6 млрд тенге и отремонтировано 52 объектов.

Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По словам спикера, за последние два года из местного бюджета было выделено 2,6 млрд тенге и отремонтировано 52 объектов. В результате улучшены водообеспеченность и мелиоративное состояние 45,5 тыс. га земель, введены в оборот тысячу гектаров орошаемых земель.

"В рамках финансирования Международным Банком Реконструкции и Развития на 3-м этапе проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем планируется восстановить 57,3 тыс. гектаров земли. Кроме того, 90% водных объектов на площади 57,3 тыс. га орошаемых земель, были переданы в республиканскую собственность", - сказал Н.Бадыраков.

Наряду с этим, руководитель управления сообщил, что по итогам минувшего года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 542,8 млрд теге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 60,4 млрд тенге. По данному показателю регион занял 2-ое месте в республике. Более того, доля валовой продукции нашей области по республике составила 12,4%.

Вместе с тем, объем экспорта продукции сельского хозяйства составил 180,9 млн долларов США, что на 12,6% или 20,2 млн долларов США больше по сравнению с прошлым годом.

Помимо этого, объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства области составил 43,8 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель достиг 111,4%. По данному показателю Туркестанская область занимает четвертое место в республике.

Следует подчеркнуть, площадь общая теплиц увеличилась на 181,3 га и достигла 1 344 га. Доля области по республике составила 77%. В этом году площадь теплиц запланировано увеличить еще на 180 га.

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