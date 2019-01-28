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Казахстанские артисты взяли специальный приз на цирковом фестивале в Монте-Карло

Артисты Ёка Конурбаева и Назерке Мерекекызы выступили с оригинальным номером "Эквилибр на сигвее".

Фото : управление культуры и спорта города Астаны28 января 2019, 19:12

Эквилибристы Столичного цирка стали обладателями специальных призов на самом престижном событии - Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление культуры и спорта города Астаны.

Артисты Ёка Конурбаева и Назерке Мерекекызы выступили с оригинальным номером "Эквилибр на сигвее". За отличное исполнение артисты цирка Астаны были удостоены особого внимания от коллег из Варшавы и Якутии.Примечательно, что в этом году артисты цирка Астаны впервые выступали на данном фестивале.

43 Международный фестиваль циркового искусства проходил в Монте-Карло с 17 по 27 января. Он был основан князем Монако Ренье III в 1974 г. и регулярно проводится под патронажем Принцессы Монако Стефании. В этом году под сводами фестиваля выступали молодые артисты из 15 стран в самых различных цирковых жанрах, таких как акробатика, клоунада, эквилибристика, магия и дрессура.

Приглашение выступить дуэт эквилибристок Ёки Конурбаевой и Назерке Мерекекызы получил во время ежегодного фестиваля циркового искусства "Эхо Азии", который проходил в Астане в начале июля прошлого года в рамках празднования 20-летия столицы. Творчество девушек оценил президент Европейской цирковой ассоциации, Вице-президент циркового фестиваля в Монте-Карло УрсПилс , который был в составе жюри фестиваля "Эхо Азии" и лично пригласил их стать участницами самого крупного циркового события в мире. К слову, номер "Эквилибр на Сигвее" занял 3 место по итогам фестиваля в Астане.


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