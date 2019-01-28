В МВД РФ не исключили провокаций со стороны ИГ у южных границ России

Также, по словам заместителя министра внутренних дел, особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и Узбекистана.

Боевиков "Исламского государства"* неизвестными вертолетами перебрасывают из Пакистана на границу Таджикистана — в сторону южных границ России. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, сообщает РИА Новости.

"Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России", — уточнил он, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

Также, по словам Зубова, особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и Узбекистана, несмотря на то что они стали вести себя "более законопослушно".

"Тем не менее та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления изначально требуют нашего повышенного внимания", — заключил замминистра.

В прошлом году в России ликвидировали 37 террористических ячеек, которые планировали теракты на юге страны. При этом специалисты отмечали, что зачастую террористы привлекают в качестве исполнителей преступлений именно мигрантов из стран Центральной Азии.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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