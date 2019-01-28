Казашка из Китая остается в Казахстане

Незаконно выехавшая из Китая женщина ждет решение о предоставлении ей статуса беженца на исторической родине.

Гражданке Китая, этнической казашке Сайрагуль Сауытбай второй раз продлили срок свидетельства лица, ищущего убежище в Казахстане, до 25 апреля 2019 года. За этот период должен решиться вопрос о предоставлении ей статуса беженца, сообщает Sputnik Казахстан.

Комиссия при комитете миграции в Талдыкоргане отказала женщине в статусе беженки 4 октября 2018 года.

"Если говорить о процессе получения статуса беженца, до этого было заседание областной комиссии в Талдыкоргане, 4 октября 2018 года. На этом заседании было вынесено решение об отказе. По этому решению, 8 октября 2018 адвокат Абзал Куспанов обратился в республиканскую комиссию по присвоению мне статуса-беженца. Решение вышло 29 декабря 2018 года. В Астане заново рассмотрели и также отказали в предоставлении статуса беженца", — заявила Сайрагуль.

Адвокат женщины Абзал Куспан написал заявление по этому поводу в суд. Женщина надеется на справедливое решение

"Я сюда приехала ради семьи, дома, других целей у меня не было и нет. Хочу быть рядом с детьми на родине. Нет ничего важнее семьи", — говорит женщина.

В настоящий момент женщина не работает, она проживает в одном из поселков Алматинской области и занимается воспитанием детей.

Напомним, в августе прошлого года Панфиловский районный суд признал Сауытбай виновной в умышленном пересечении границы и назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с прохождением пробационного контроля по месту жительства ее супруга на территории Алматинской области.

Женщина незаконно пересекла границу Китая и Казахстана в мае 2018 года. По ее словам, она хотела повидаться с семьей. Ее супруг с двумя детьми приехали на историческую родину два года назад и уже получили казахстанское гражданство.

Усугубил положение женщины тот факт, что она являлась членом Коммунистической партии Китая. Как уверяет Сайрагуль, она имела доступ к документам, которые правительство КНР относят в государственной тайне. По мнению женщины, именно поэтому власти Китая препятствовали ей воссоединиться с семьей.

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