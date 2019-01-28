Запрещено высаживать за безбилетный проезд

Кондуктор, который высадил мальчика в Уральске должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Дикая история случилась в Уральске. Девятилетнего мальчика высадили в морозную погоду из автобуса за то, что он не смог оплатить проезд. И ему пришлось около часа идти пешком до дома.

Это не только аморально, но незаконно и преступно.

Оплата проезда в автобусах регулируется Гражданским кодексом, Законом об автомобильном транспорте и Правилами перевозок пассажиров.

Ни в одном из этих законов не указано право водителя или кондуктора высаживать пассажиров в случае неоплаты проезда.

И вообще, водитель и не имеет даже права требовать оплаты. Это обязанность пассажира, а водитель имеет право получать оплату за проезд, и не более этого. Такие же права и у кондуктора.

Согласно закону, право требовать оплаты есть у служб транспортного контроля, которые создает перевозчик, то есть компания, которой принадлежат автобусы. Сотрудники этих служб, это так называемые контролеры. Ну и у них нет права высаживать пассажира.

Ну не может ни водитель, ни кондуктор, ни контролер высадить пассажира, потому что, у них на это права, а во вторых они и не имеют права прикасаться к нему или применять к нему физическую силу.

А если уж и начнут силой выталкивать, то за это можно привлечь к уголовной ответственности за самоуправство.

Ст. 622 Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрен штраф за уклонение от уплаты проезда в размере 2 МРП. Протокол составляется полицейским, но для этого необходимо как минимум вызвать полицейского.

Так что, если пассажир не имеет возможности уплатить за проезд в автобусе, то его никто и не может заставить, а тем более высадить. И даже нельзя оштрафовать.

Я вижу только один способ взыскать стоимость проезда - подать на пассажира в суд. Но думаю, что судебные расходы превысят в сотни раз стоимость проезда.

Так что, кондуктор, который высадил мальчика в Уральске должен быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 389 УК РК "Самоуправство" и ст.119 УК РК "Оставление в опасности".

Я ни в коем случае не советую не платить за проезд. Я разъясняю, что нет права высаживать из автобуса тех, у кого нет денег на проезд.

И даже, если в Правила перевозок включат право высаживать, то это будет противоречить закону и нужно будет обжаловать такую норму.

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