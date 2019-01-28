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В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Казахстанцев ожидают метель и туманы.

Фото : pxhere.com28 января 2019, 20:20

В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

29 января в Костанайской области ожидается местами туман, низовая метель, ветер юго-восточный 15-20 м/с. Утром и днем местами гололед. В самом Костанае ожидаются низовая метель и сильный ветер.

В Кызылординской области северо-восточный ветер будет достигать 28 м/с. Туман и гололед. Такая погода сохранится до конца месяца.

29 января местами в Туркестанской области ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 м/с.

В Актюбинской области, помимо туманов ожидается низовая метель.


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