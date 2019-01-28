Шымкентские врачи спасли ребенка, проглотившего телефонный переходник

Сейчас угрозы для его жизни нет.

В Шымкенте врачи спасли шестимесячного ребенка, который проглотил телефонный переходник, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения.

Как рассказали родители, они сначала и не поняли, что произошло. И лишь спустя неделю, когда ребенок начал плакать, они вызвали скорую помощь. Специалисты доставили ребенка в городскую детскую клиническую больницу. Там, на рентген аппарате, врачи и увидели в желудке малыша инородное тело. С помощью гастроскопа предмет, который оказался телефонным переходником-зарядкой, успешно извлекли.

"Мы извлекли инородное тело из желудочно-кишечного тракта шестимесячного ребенка. Это оказался переходник от смартфона. Несмотря на то, что мальчика доставили спустя неделю после случившегося, мы успешно провели операцию в хирургическом отделении", - рассказал врач городской клинической детской больницы № 1 Аким Тулкибаев.

По словам врачей, сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Угрозы для его жизни нет. Врачи советуют соблюдать безопасность и не оставлять детей без присмотра, а также убирать подальше мелкие предметы, которые ребенок может проглотить.

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