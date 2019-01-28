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Новые спортивные объекты появятся в Акмолинской области

Во населенных пунктах области добавятся еще несколько спортивных объектов.

Фото : Управление внутренней политики Акмолинской области28 января 2019, 21:28

В Акмолинской области, в свете реализации поручения Главы государства о повышении доступности массового спорта и физкультуры, озвученного в Послании "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", находят комплексное решение вопросы увеличения количества физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщает управление внутренней политики региона, сообщает Zakon.kz.

Уже в ближайшей перспективе к имеющимся физкультурно-спортивным объектам добавятся еще около десятка ФОКов и других спортивных объектов во многих населенных пунктах области. На сегодня ведутся работы по проектированию спорткомплекса в селе Косшы Целиноградского района, идет строительство двух комплексов в Ерейментауском, Астраханском районах и бассейна в Буландинском районе с завершением и вводом объектов уже в этом году.

Ряд проектов осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Так, в текущем году будет начато строительство многофункционального спортивного центра в г. Кокшетау, на стадии завершения переговоры с партнерами по строительству Дворца спорта в городе Щучинске Бурабайского района.

Кроме того, множество социальных проектов в регионе рождено по инициативе предпринимателей области, желающих внести весомый вклад в развитие родного края. К примеру, буквально накануне Нового года в Сандыктауском районе предпринимателем А. Закусиловым был построен и открыт в селе Максимовка крытый хоккейный корт, который на сегодня стал излюбленным местом полезного времяпровождения сельчан.


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