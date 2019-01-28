В Android Q добавят аналог Face ID

Далеко не каждая компания может позволить себе разработку и поддержку собственного биометрического способа аутентификации.

В Android Q появится аналог "яблочного" Face ID, сообщает Вести.Ru.

Начиная с iPhone X во всех "айфонах" применяется Face ID — собственный сканер лица Apple, сочетающий TrueDepth-камеру, инфракрасные осветители, "проекторы точек" и камеры для построения карты глубины. На Android же унифицированной системы пока нет: каждому производителю, включая Samsung, Huawei или OnePlus, приходится по-своему реализовывать поддержку входа "по лицу", из-за чего эта функция намного менее надежна.

Ситуация изменится с Android Q — следующей крупной версии операционной системы Google, которая должна выйти позднее в этом году. Как пишут журналисты 9to5Google, изучившие код APK-файла, в мобильную ОС добавят "родную", аппаратную поддержку датчиков, которые позволят устройству узнавать своего владельца в лицо. Благодаря аналогу Face ID можно будет не только снимать блокировку, но и авторизовывать покупки и входить в приложения.

Далеко не каждая компания может позволить себе разработку и поддержку собственного биометрического способа аутентификации. На аппаратах Samsung, например, "по лицу" нельзя оплатить покупки в Samsung Pay, а устройства LG предупреждают, что "распознавание лица — это вторичной метод разблокировки, что делает ваш телефон менее безопасным". Однако благодаря сканеру, поддерживаемому в Android на аппаратном уровне, практически любой бренд сможет добавить альтернативу Face ID на свой смартфон, оснащаемый датчиком глубины и прочими сенсорами.

Android Q может быть выпущена в конце лета. Главными новшествами станут появление полноценного "ночного режима", функция записи экрана и более гибкие настройки приватности. Об основных возможностях Android 9 Pie компания Google рассказала в мае прошлого года, так что анонс 10 Q можно ожидать примерно в это же время. И Android Pie, и его предшественник Oreo была выпущены в августе.

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