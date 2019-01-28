Проблемные фасады жилых домов столицы приведут в порядок

В 2018 году проведены проверки в отношении 486 обслуживающих организаций (по 1 265 домам).

Столичное управление контроля и качества городской среды проводит анализ состояния фасадов и разрабатывает алгоритм их ремонта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В 2018 году проведены проверки в отношении 486 обслуживающих организаций (по 1 265 домам), сообщил сегодня на заседании акимата руководитель управления контроля и качества городской среды Толеген Кулушев.

"Необходимо отметить, что по результатам проведенной работы по итогам 2018 года количество обращений в адрес управления и в Центр мониторинга и оперативного реагирования снизилось на 80%", – сказал он.

По итогам проверок выдано 466 предписаний, 20 проверок нарушений не выявили, 439 предписаний исполнены в указанные сроки, по неисполнению предписаний 27 материалов направлены в судебные органы, из которых 19 вступили в законную силу решением судов. Как пояснил руководитель управления, по итогам анализа ремонтные работы планируется провести за счет экономии средств обслуживающих организаций и за счет возвратных средств в рамках Программы развития регионов до 2020 года.

На сегодняшний день управление контроля и качества городской среды получило информацию о расходной части собираемых средств от 60% из общего количества обслуживающих организаций. Оставшиеся 40% не предоставили информацию, поэтому управление запланировало выездные встречи с жителями домов и обслуживающих организаций в срок до 25 февраля 2019 года.

Если данные не будут предоставлены, управлением будет инициирована передача материалов соответствующим органам для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности обслуживающих организаций, добавил Т. Кулушев.

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