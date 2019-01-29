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"ВКонтакте" добавила новую опцию

Нововведение доступно в веб-версии, а в дальнейшем оно появится на мобильных устройствах.

Фото : On-desktop.com29 января 2019, 00:08

"ВКонтакте" позволит скрывать старые публикации и отправлять их в архив, сообщил управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов, сообщает РИА Новости.

В рамках работы над сохранением личных данных пользователей "ВКонтакте" ввела новую функцию — архив записей.

"Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив — они будут скрыты из общего доступа и открыты только вам", — написал Рогозов во "ВКонтакте".

При желании посты можно будет восстановить.

Нововведение доступно в веб-версии, а в дальнейшем оно появится на мобильных устройствах.

Представляя новую функцию социальной сети, Рогозов призвал пользователей с осторожностью относиться к публикации личных данных в интернете.


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