"ВКонтакте" добавила новую опцию
Нововведение доступно в веб-версии, а в дальнейшем оно появится на мобильных устройствах.
Фото : On-desktop.com29 января 2019, 00:08
"ВКонтакте" позволит скрывать старые публикации и отправлять их в архив, сообщил управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов, сообщает РИА Новости.
В рамках работы над сохранением личных данных пользователей "ВКонтакте" ввела новую функцию — архив записей.
"Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив — они будут скрыты из общего доступа и открыты только вам", — написал Рогозов во "ВКонтакте".
При желании посты можно будет восстановить.
Нововведение доступно в веб-версии, а в дальнейшем оно появится на мобильных устройствах.
Представляя новую функцию социальной сети, Рогозов призвал пользователей с осторожностью относиться к публикации личных данных в интернете.
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