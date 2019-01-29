"ВКонтакте" добавила новую опцию

Нововведение доступно в веб-версии, а в дальнейшем оно появится на мобильных устройствах.

"ВКонтакте" позволит скрывать старые публикации и отправлять их в архив, сообщил управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов, сообщает РИА Новости.

В рамках работы над сохранением личных данных пользователей "ВКонтакте" ввела новую функцию — архив записей.

"Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив — они будут скрыты из общего доступа и открыты только вам", — написал Рогозов во "ВКонтакте".

При желании посты можно будет восстановить.

Нововведение доступно в веб-версии, а в дальнейшем оно появится на мобильных устройствах.

Представляя новую функцию социальной сети, Рогозов призвал пользователей с осторожностью относиться к публикации личных данных в интернете.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!