Полицейские Астаны задержали двух квартирных воров

Кражи совершались в основном днем, путем подбора ключа.

По информации сотрудников криминальной полиции, кражи совершались в основном днем, путем подбора ключа, передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

"При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое мужчин в возрасте 39-лет по подозрению в совершении краж из квартир. По данным фактам проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Мужчины свою причастность к кражам они не отрицают. Они подозреваются в шести эпизодах квартирных краж. По информации сотрудников криминальной полиции, кражи совершались в основном днем, путем подбора ключа.

"Квартиры выбирались, в дверях которых установлены наиболее уязвимые в плане безопасности замки. Проверяя наличие хозяев в квартире, воры звонили в дверь. Убедившись в отсутствии хозяев, проникали в жилище. Целью хищения задержанных были ювелирные изделия, деньги и другие ценные вещи, которые впоследствии они сдавали в ломбарды", - пояснили в департаменте полиции.

Полицейскими продолжается проверка их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Всем, кто располагает дополнительной информацией о совершении данными лицами противоправных действий, просим обращаться в управление полиции района "Есиль" ДП г. Астана по тел.8(7012)71-65-50, 71-60-69 либо 102.

Департамент полиции Астаны рекомендует гражданам позаботиться о безопасности жилища и принять меры по предупреждению квартирных краж. Особенно стоит уделять внимание защите окон и балконов в квартирах, расположенных на первых этажах.

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