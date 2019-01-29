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На Филиппинах отец покусал крокодила, чтобы освободить сына

Благодаря действиям отца, Диего выжил.

Фото : pxhere.com29 января 2019, 01:20

В городе Балабак (Филиппины) крокодил напал на 12-летнего мальчика. Отец подростка дал рептилии отпор и спас сына, сообщает VSE42.RU.

Инцидент произошел в выходной день, когда 12-летний Диего со своим братом купались в местной реке. Внезапно появился крокодил и схватил Диего за левую руку. Его брат незамедлительно побежал в дом, чтобы сообщить о произошедшем родителям.

Отец попавшего в пасть крокодила мальчика прибежал к реке и попытался ударить крокодила кулаком, но ничего не получилось. Тогда мужчина стал кусать рептилию за мягкие места на лапе до тех пор, пока крокодил не сдался и не уплыл.

Благодаря действиям отца, Диего выжил, пострадавшего подростка доставили в местную больницу, где ему оказали помощь, сообщила газета "Manila Bulletin".


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