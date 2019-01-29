"Вылетела квитанция". Ролик с полицейским объяснили в Мангистауской области

Полицейский выбросил из окна служебного автомобиля не сигарету - Департамент полиции.

В Департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали видеоролик с участием полицейского. Видео было опубликовано изданием "Лада" в рубрике "Народные новости",передает Zakon.kz.

Сообщается, что полицейский выбросил из окна служебного автомобиля не сигарету, оттуда вылетела квитанция. Но страж порядка сразу ее поднял.

- Это была квитанция. Сотрудник отправлял своей жене деньги на сотовый номер, квитанция об оплате вылетела в окно. Он сразу же вышел и поднял листок бумаги, - отметили в пресс-службе ведомства.

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