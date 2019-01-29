Может, мы когда-нибудь и приедем обратно - уехавший в Швецию казахстанец

На родине он бывает лишь наездами – чтобы продлить визу.

26-ти летний Шухрат со своей семьей живет в Стокгольме уже третий год. Молодой человек признается - поначалу было не просто привыкнуть к местному менталитету, но со временем им с супругой это удалось. Ради переезда в Швецию молодая семья даже продала автомобиль, пишет Elitar.kz

Шухрат, отмечает, что сейчас у молодых не много приоритетов для проживания на Родине, поэтому со второй половиной решился на переезд.

"Я вырос в Казахстане, у меня диплом Гумилевского университета, который находится в Астане, но даже мои сокурсники говорили, чтобы устроиться на хорошее место работы необходимы связи. Со своей на тот момент девушкой мы работали очень много, в основном в кафе и ресторанах, нам удалось накопить на собственный автомобиль, а на средства с его продажи решили уехать", - рассказал Шухрат.

На родине он бывает лишь наездами – чтобы продлить визу.

"Казахстан люблю - это родина, здесь очень много моих друзей и товарищей, мои родители! Может, мы когда-нибудь и приедем обратно, но пока я возвращаюсь домой, чтобы утрясти дела с документами. Шведского паспорта у меня нет, только виза, но и по ней я нашел работу и снимаю жилье. С квартирой нам помогла знакомая, она подсказала, как и где снимать жилье. Для молодых тут очень много работы",- отметил он.

В Швеции второй язык английский, и если ты им владеешь, то тебе будет легче трудоустроиться и найти новые знакомства. Парень говорит, что если проявить терпение и усердие, то с легкостью можно привыкнуть к новому образу жизни. У молодой семьи в Швеции недавно появился малыш.

"Мне всегда нравились скандинавские страны, поэтому выбор и пал на Стокгольм. Здесь высокий уровень жизни, и сейчас мы стремимся получить необходимые документы, чтобы стать гражданами. Изначально конечно сталкивались с трудностями, но пройдя через них понимаешь, что это того стоило", - говорит Шухрат.

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